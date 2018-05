Costa: “Podemos enfrentar este momento dos mercados com tranquilidade”

Portugal está em condições de suster o momento de maior nervosismo nos mercados “com toda a tranquilidade”, segundo António Costa. Numa entrevista ao Público, o primeiro-ministro defendeu que “o caminho feito nestes dois anos nas finanças públicas portuguesas e a gestão prudente que foi feita na colocação de dívida” prepararam o país para períodos menos positivos nos mercados.

A crise política em Itália levou os juros desse país a disparar. E está a deixar marcas na dívida de outros países do sul da Europa. Portugal não escapou. A taxa a dez anos tem aumentado nos últimos dias. Subiu de 1,68% para 2,20% este mês. Está no valor mais alto desde outubro do ano passado.

António Costa considera que a crise em Itália “revela os custos do adiamento da conclusão da UEM e as fragilidades a que a zona euro se expõe”.