Dia negro para a Bolsa de Lisboa: queda de 3,37% com todas as cotadas em baixa

Edifício da Bolsa de Lisboa © André Luís Alves / Global Imag

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Setembro, 2022 • 20:32

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta sexta-feira com uma queda no índice PSI de 3,37% para 5 487,44 pontos, a mais forte desde 10 de junho, com todas as cotadas em terreno negativo.

Desde 10 de junho passado, quando baixou 3,39%, que a bolsa de Lisboa não registava uma queda tão acentuada, tendo a Galp liderado as descidas das 15 cotadas que integram o PSI.

A petrolífera perdeu 6,99% para 9,39 euros, quando o preço do barril de petróleo segue em queda nos mercados internacionais, com o Brent (de referência na Europa) a cair cerca de 5%.

Os CTT registaram uma descida de 6,43% para 2,62 euros, a Sonae desceu 5,64% para 0,85 euros e a Altri caiu 5,15% para 4,84 euros.

Com descidas acentuadas ficaram também a Navigator (-4,83% para 3,27 euros) e a Mota-Engil (-4,67% para 1,10 euros).

A Corticeira Amorim desceu 3,46% para 8,93 euros, a Greenvolt 2,62% para 8,54 euros e a Jerónimo Martins 2,58% para 21,16 euros.

Com desvalorizações acima de 2% ficaram ainda a EDP Renováveis (-2,17% para 22,52 euros), o BCP (-2,15% para 0,14 euros) e a EDP (-2,01% para 4,72 euros).

As principais bolsas europeias fecharam igualmente no 'vermelho'. Milão caiu 3,36%, Madrid 2,46%, Paris 2,28%, Londres e Paris baixaram 1,97%.

Os investidores continuam a mostrar-se pessimistas numa altura em que os bancos centrais endurecem as suas políticas monetárias e aumentam os receios de recessão.