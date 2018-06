Dívida resistiu a crise em Itália. Desta vez é diferente?

Foi uma amostra do que se passou nos mercados durante a crise de dívida. A incerteza política em Itália colocou os investidores em estado de alerta, o que levou a uma subida dos juros da dívida dos países do sul da Europa nos últimos dias. Portugal também sentiu o impacto. Mas, segundo os analistas, mostrou defesas mais fortes do que no passado para suster os efeitos da má disposição dos mercados.

“Não espero que Portugal venha a ter problemas para colocar obrigações do Tesouro (OT)”, diz Jens Peter Sorensen ao Dinheiro Vivo. O analista-chefe do Danske Bank salienta que Portugal já executou mais de 70% do programa de financiamento, o “que torna as coisas muito mais fáceis”.

Também Rui Serra, economista–chefe do Montepio, considera que Portugal está mais bem preparado para lidar com situações de incerteza, “quer pela situação económica e orçamental do país, nomeadamente o cumprimento das metas orçamentais acordadas com Bruxelas e a redução da dívida, quer pelo reforço da almofada de liquidez que permite ao país não emitir dívida em condições adversas”.

Durante o programa de resgate Portugal construiu uma reserva de liquidez para prevenir que tivesse de ir ao mercado em situações de stress. Uma forma de dar maior tranquilidade aos investidores sobre o risco de refinanciamento. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) conta entrar em 2019 com 7,4 mil milhões de reserva, mais de metade das necessidades de financiamento para esse ano.

Estes fatores permitiram a Portugal ter uma linha de defesa mais forte. No pico do maior stress das últimas sessões a taxa portuguesa a dez anos superou a fasquia de 2,2%, um máximo de mais de seis meses. Ainda assim, esse valor é inferior ao do custo médio da dívida portuguesa, que era de 3% no final do ano passado. Um indício de que a instabilidade em Itália e também em Espanha não causou danos de maior na perceção de risco dos investidores sobre Portugal.

Jens Peter Sorensen realça que Portugal tem ainda o segmento de retalho como uma alternativa para se financiar caso a situação nos mercados internacionais se complique.

Mas apesar de a dívida nacional ter aguentado este choque de confiança, o Fundo Monetário Internacional (FMI) avisou nesta semana que existem “vulnerabilidades” que colocam Portugal à mercê de choques externos. “Nos meses mais recentes observou-se uma maior incerteza a nível mundial”, referiu a entidade liderada por Christine Lagarde. Entre os riscos apontados está o aumento da “incerteza política em alguns países parceiros, assim como uma volatilidade mais acentuada em alguns mercados de obrigações”. E o FMI conclui: “É um aviso de que as condições externas, apesar de ainda genericamente benignas, podem tornar-se menos favoráveis.”

Tempestade e bonança

Depois da tempestade, os investidores até aparentam ter tido uma sensação de bonança com os desenvolvimentos em Itália e Espanha. No primeiro caso, a coligação eurocética entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas voltou a mostrar disponibilidade para formar governo. Isto poucos dias depois de terem desistido de o fazer por o presidente, Sergio Mattarella, ter vetado Paolo Savona, um economista antieuro na pasta das Finanças. A coligação recuou e vai nomear Giovanni Tria, que é contra a saída do euro. Em Espanha, o governo de Rajoy caiu após uma moção de censura apresentada pelos socialistas que deu a liderança do governo a Pedro Sánchez.

Os desenlaces dessas crises políticas aparentam ter tranquilizado os investidores, já que nesta sexta–feira os juros aliviavam no sul da Europa e as bolsas recuperavam. Mas os analistas fazem uma distinção entre a situação em Itália e em Espanha. Os especialistas da gestora Fidelity defendem que “em Espanha há muito mais apoio à Europa, o que deverá prevenir uma repetição das notícias antieuro, que prejudicaram os ativos italianos”. Além disso, observam que Pedro Sánchez não vem romper com o euro, “comparado com as alternativas extremas em Itália”.

Apesar da recuperação, os investidores continuam de pé atrás com Itália. O alívio “pode ser de pouca duração”, avisou Antoine Bouvet, especialista da Mizuho. Citado pela Reuters, diz que a agenda despesista mantém-se. O programa da coligação já tinha levado a Moody’s a colocar o rating sob vigilância negativa.

Já Rui Serra refere que “a expectativa é de que, com a criação de um novo governo, a situação estabilize”. Mas realça que, se a crise em Itália se prolongar e estender a outros países, o BCE poderia ser forçado a adiar a retirada dos estímulos para segurar a economia e os mercados da zona euro.