Dona do Pingo Doce e EDP atiram bolsa de Lisboa para a primeira sessão negativa do ano

O grupo Jerónimo Martins, presidida Pedro Soares dos Santos, liderou as descidas da sessão desta sexta-feira da Bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta sexta-feira em baixa, pela primeira vez este ano, com o índice PSI a perder 0,17% para 6 031,64 pontos, pressionado pelas descidas da Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, e do grupo EDP.

Com esta descida, a bolsa de Lisboa interrompeu um ciclo de ganhos, após nove sessões consecutivas em alta, desde o início do ano.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, nove subiram, cinco desceram e a Corticeira Amorim ficou inalterada (8,84 euros).

A Jerónimo Martins liderou as descidas e caiu 3,50% para 20,38 euros, após ter comunicado ao mercado na quinta-feira que as vendas do grupo subiram 21,5% para 25 400 milhões de euros em 2022. Em Portugal, as vendas do Pingo Doce aumentaram 11,2% para 4 500 milhões de euros.

Entre as três cotadas que mais desceram ficaram ainda a EDP (-1,91% para 4,83 euros) e a EDP Renováveis (-0,51% para 21,66 euros).

A Mota-Engil perdeu 0,31% para 1,31 euros e a Greenvolt cedeu 0,13% para 7,84 euros.

Nas subidas, o BCP destacou-se ao avançar 1,99% para 0,19 euros, seguido da Sonae, que ganhou 1,66% para 0,98 euros.

Entre as cotadas que terminaram a sessão no verde, a Altri subiu 1,19% para 5,09 euros, a NOS 1,12% para 3,97 euros, os CTT 0,78% para 3,23 euros e a Galp 0,35% para 12,86 euros.

As principais bolsas europeias fecharam em terreno positivo, com Paris a subir 0,69%, Londres 0,64%, Madrid 0,61%, enquanto Milão e Frankfurt recuaram 0,19%.