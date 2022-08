Energia e dona do Pingo Doce dão gás ao PSI

Greenvolt, liderado por Manso Neto, liderou as subidas do PSI © Paulo Alexandrino/Global Imagens

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quarta-feira em alta, com uma subida no índice PSI de 0,53% para 6 268,77 pontos, contrariando as perdas registadas nas principais praças europeias. Das 15 cotadas que integram o índice, nove subiram e seis desceram.

A Greenvolt sobressaiu no topo das subidas, como uma valorização de 2,50% para 10,66 euros. Entre os maiores avanços, de salientar ainda a dona do Pingo Doce, Jerónimo Martins, que subiu 1,96% para 22,84 euros, a Galp, com um ganho de 1,63% para 10,63 euros, e a EDP, que valorizou 0,90% para 5,17 euros. A impulsionar o índice, esteve também a Semapa, que subiu 0,69% para 14,50 euros, e a EDP Renováveis, com um avanço de 0,49% para 26,55 euros.

Em sentido inverso, a Navigator liderou as descidas, ao cair 0,73% para 4,08 euros. Nota ainda para as queda da NOS (0-,70% para 3,71 euros), do BCP (-0,59% para 0,15 euros) e dos CTT (-0,30% para 3,34 euros).

Com desvalorizações mais baixas, a REN cedeu 0,18% para 2,78 euros e a Sonae SGPS desceu 0,10% para 1,04 euros.

As principais bolsas europeias terminaram no 'vermelho', com Frankfurt a cair 2,04%, Milão 1,04%, Paris 0,97%, Madrid 0,91% e Londres 0,27%, no dia em que foram divulgados os dados do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro no segundo trimestre.

Os dados preliminares do gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE) revelam que, na comparação homóloga, com o segundo trimestre de 2021, o PIB cresceu 3,9% no espaço da moeda única, depois de no primeiro trimestre ter aumentado 5,4%.

No Reino Unido, foi divulgado que a inflação atingiu 10,1% em julho, quando no mês anterior tinha ficado em 9,4%.