Dow Jones e S&P500 batem recordes em Wall Street pelo terceiro dia consecutivo

epa09353711 The Wall Street sign is seen outside the New York Stock Exchange in New York, New York, USA, 19 July 2021. The US stock market indices, Dow Jones, Nasdaq and S&P 500 are on pace for their sharpest daily decline since May. On concerns about economic growth and new restrictions on travel and tourism due to the Covid-19 Delta Variant. EPA/PETER FOLEY © EPA

A bolsa nova-iorquina encerrou na quinta-feira em alta modesta, mas suficiente para os índices Dow Jones e S&P500 estabelecerem novos recordes pelo terceiro dia consecutivo, depois de conhecidos novos números sobre preços e emprego nos EUA.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones terminou a avançar 0,04%, para uns inéditos 35.499,85 pontos, e o S&P500 a progredir 0,30%, para 4.460,83 unidades, também nunca atingidas no fecho.

Já o tecnológico Nasdaq voltou aos fechos positivos, ao valorizar 0,35%, para os 14.816,26 pontos.

Durante uma sessão amena, "os investidores estiveram a avaliar uma nova série de dados sobre a inflação e o mercado de trabalho nos EUA", segundo os analistas do Wells Fargo.

Na frente do emprego, o Departamento do Trabalho anunciou uma diminuição das novas inscrições para o subsídio de desemprego, em 12 mil, para 375 mil, melhor do que as previsões dos analistas e um número próximo do seu nível mais baixo desde o início da pandemia.

No que respeita à variação dos preços, depois de se conhecer na quarta-feira um crescimento do índice de preços no consumidor em julho menos forte do que previsto, em 0,5%, o que tranquilizou os investidores, hoje, a subida no índice de preços no produtor (IPP) surpreendeu pela negativa.

Este índice progrediu um por cento, em termos mensais, depois de 0,5% em junho, e quando os analistas esperavam 0,6%. Em termos anuais, a subida do IPP é de 7,8%.

As taxas obrigacionistas reagiram com moderação ao anúncio, com o rendimento do título da dívida dos EUA a 10 anos a passar dos 1,33% da véspera para 1,36%.

"O IPP foi alto, mas os investidores pareceram ignorá-lo e os valores tecnológicos puxaram pelo mercado", salientou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

"Estamos no meio de agosto, o volume de transações é reduzido", apontou este operador. "Ninguém quer verdadeiramente tomar a iniciativa, sobretudo antes da reunião dos banqueiros centrais de Jackson Hole prevista para dentro de duas semanas, onde se espera um anúncio sobre a redução da compra de ativos" pelo banco central dos EUA, acrescentou.