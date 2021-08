Dow Jones e S&P500 superam recordes após números tranquilos da inflação

Wall Street, Nova Iorque, EUA. (EPA/PETER FOLEY) © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Agosto, 2021 • 08:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Wall Street fechou na quarta-feira sem rumo, mas com o Dow Jones e o S&P500 a superarem os recordes estabelecidos na véspera, depois de se conhecerem os dados da inflação nos EUA, relativos a julho.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,62%, para 35.484,97 pontos, enquanto o alargado S&P500 progrediu 0,25%, para as 4.447,70 unidades.

Ao contrário, o tecnológico Nasdaq, mais sensível à inflação e à subida das taxas de juro, voltou a fechar em baixa, à semelhança do ocorrido na terça-feira, desta vez de 0,16%, para os 14.765,13 pontos.

O Departamento do Trabalho anunciou hoje uma taxa de inflação, em julho, de 0,5%, abaixo dos 0,9% registados em junho e estável em termos anuais, nos 5,4%.

"Os preços no consumidor aumentaram a um ritmo mais lento, mas a subida continua elevada", segundo a opinião expressa pelos analistas do Wells Fargo.

Contudo, "os investidores estão tranquilizados com a ideia de que as pressões inflacionistas podem não ser tão pronunciadas durante os próximos meses", avançou, por seu lado, Patrick O"Hare, da Briefing.com. "Isto vai alimentar a narrativa segundo a qual "o pico da inflação" está para trás de nós", acrescentou.

Na véspera, o Dow Jones e o S&P500 já tinham terminado em máximos históricos, a saudar a aprovação pelo Senado do plano massivo de investimento em infraestruturas do presidente Joe Biden.

"Os valores cíclicos ou da economia tradicional registaram ganhos, (uma vez que) a incerteza persistente ligada à variante delta do novo coronavírus foi contrariada pelos progressos no Senado do programa de investimento em infraestruturas", destacaram os analistas da Schwab.

Este plano de investimentos de 1,2 biliões de dólares (um bilião de euros), para oito anos, constitui mais um estímulo para a economia, que ainda tem de ser aprovado na Câmara dos Representantes.

Todos os setores do S&P500 acabaram em território positivo, exceto o dos produtos de saúde, que perdeu 0,94%.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro a 10 anos não mostraram sinais de tensão, depois da divulgação dos números da inflação, e evoluíam a 1,32%, depois dos 1,34% da véspera.

Nas ações, a da Caterpillar ganhou 3,53%, a beneficiar com o elã dado pela aprovação dos investimentos nas infraestruturas.