Dow Jones regista maior queda desde a segunda-feira negra de 1987

Os principais índices da bolsa de Nova Iorque tiveram esta quinta-feira um dos piores dias dos últimos 32 anos. O índice S&P 500 fechou a perder cerca de 9,5%, a maior queda diária desde o “crash” bolsista de outubro de 1987, que ficou conhecido como a segunda-feira negra.

Ao longo do dia, as negociações foram turbulentas apenas com um breve momento de subidas quando a Reserva Federal de Nova Iorque anunciou uma injeção de 1,5 biliões de dólares (1,3 biliões de euros) de empréstimos aos bancos para aliviar a pressão nos mercados financeiros.

O índice industrial Dow Jones fechou a perder 9,9% para 21.200 pontos e o Nasdaq perdeu 9,43% para 7.201 pontos. Os três principais índices de Wall Street estão oficialmente em bear market – ou seja, tendência baixista – após terem fechado a sessão 20% abaixo dos recentes picos.

Em causa estará a proibição de voos provenientes da Europa durante 30 dias anunciada por Donald Trump. De fora ficou o Reino Unido.