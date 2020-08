EDP Brasil anuncia compra de ações próprias e atualiza política de dividendos

A EDP Brasil, detida em 51,2% pela EDP – Energias de Portugal, anunciou hoje que aprovou um programa de recompra de ações ordinárias e uma atualização da política de dividendos e de juros sobre o capital próprio.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP explica que “o objetivo desta estratégia é aplicar recursos disponíveis para maximizar a criação de valor para os acionistas”, sendo o seu entendimento que o valor atual das ações da EDP Brasil não reflete o valor intrínseco dos seus ativos e que existe uma perspetiva de rentabilidade e resultados futuros atrativa para os acionistas.

O programa de compra de ações próprias aprovado, até um máximo de 24.863.880 ações, representa 8,5% do ‘free-float’ (capital disperso em bolsa) da EDP Brasil e será executado num prazo máximo de 18 meses.

As aquisições serão efetuadas na bolsa de valores da B3 S.A., a preços de mercado, sinaliza.

Relativamente à política de dividendos, foi aprovado que, após 2020, o dividendo anual passe a ter o maior dos seguintes valores: um real (0,156 euros) por ação, ‘payout’ de 50% do lucro líquido ajustado ou ‘payout’ de 25% do lucro líquido reportado.

“A EDP Brasil prossegue a sua estratégia de investimento com enfoque em redes reguladas de acordo com os critérios de investimento definidos no Plano Estratégico 2019-2022”, refere a nota ao mercado.

Na ausência de oportunidades de investimento que cumpram com estes critérios, explica, será efetuada a alocação da totalidade do fluxo de caixa livre remanescente (ou seja, fluxos de caixa não reinvestidos) a programas de recompra de ações e/ou na forma de dividendos extraordinários, por forma a manter a estrutura de capital otimizada.

Adicionalmente, é reforçado o compromisso de manter o rácio Dívida Líquida / EBITDA ajustado da EDP Brasil entre os 2,5x a 3x, com o limite mínimo de 2x.

“O conselho de administração da EDP Brasil poderá, oportunamente, avaliar a necessidade de revisão destas políticas, conforme as alterações estatutárias, legislativas ou regulamentares a que a EDP Brasil estiver sujeita”, indica.

As ações da EDP terminaram a negociação na Euronext Lisbon na sexta-feira a caírem 0,37% para 4,26 euros.