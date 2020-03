EDP Renováveis. Acionistas aprovaram contas e dividendos

Os acionistas da EDP Renováveis reuniram-se, esta quinta-feira, através de meios telemáticos. Todos os pontos na ordem de trabalhados foram aprovados, designadamente as contas da empresa, referentes a 2019, bem como o dividendo a distribuir, no valor bruto de oito cêntimos por ação. No total, os dividendos vão custar quase 70 milhões de euros, que “provirão da conta de Reserva Voluntária”, comunicou a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Recorde-se que os lucros consolidados da EDP Renováveis cresceram, o ano passado, 52% para 475 milhões de euros, mais 162 milhões do que em 2018. Já as receitas aumentaram 7% para 1.824 milhões de euros, graças nomeadamente a uma maior capacidade, maior preço médio de venda e maior recurso eólico.

Os acionistas ratificaram, ainda, a nomeação, por cooptação, de Rui Lopes Teixeira como administrador ‘dominical’ e deram autorização à administração, presidida por Manso Neto, para a aquisição e venda de ações próprias da EDP Renováveis ou de suas subsidiárias, até ao limite de 10% do capital social.