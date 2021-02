EDP Renováveis e BCP pressionam negociações no PSI20

Bolsa - PSI20. © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Fevereiro, 2021 • 10:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa segue, esta sexta-feira, a negociar em terreno negativo, mantendo o sinal da abertura da sessão e alinhada com as principais congéneres europeias, com a EDP Renováveis e o BCP a pressionarem as negociações.

O principal índice, o PSI20, encerrou na quinta-feira em baixa, a descer 0,13% para 4.815,70 pontos, acompanhando as perdas registadas nas praças de Madrid e Paris.

Pelas 09:20, o PSI20 seguia a recuar 1,83% para 4.727,56 pontos, com 16 ações em baixa e duas em alta.

A EDP Renováveis era a empresa que mais caía, com as ações a recuarem 4,31% para 21,1 euros, depois da empresa ter anunciado que ganhou um contrato a 15 anos para vender a energia produzida por um projeto solar fotovoltaico na Hungria que totaliza 50 MW (megawatts) e cujo funcionamento está previsto para 2022.

O BCP segue também em queda acentuada de 1,98% para 0,12 euros, assim como a Galp Energia e a Jerónimo Martins, que desciam 1,28% e 1,02% para 8,81 euros e 12,63 euros, respetivamente.

A EDP seguia também no vermelho, a recuar 0,54% para 4,98 euros.

A EDP Comercial, empresa do grupo EDP dedicada à comercialização de energia, anunciou hoje que reforçou a presença em Itália com a aquisição da Enertel, que fornece soluções de autoconsumo de energia solar descentralizada, sem divulgar o montante investido.

A Novabase e a Nos eram as únicas empresas que negociavam em terreno positivo, com subidas de 0,84% e 0,07% para 3,60 euros e 2,76 euros, respetivamente.

Lisboa seguia alinhada com as principais bolsas europeias, que estavam hoje no vermelho, com os investidores a digerirem as revisões em baixa na quinta-feira das previsões de crescimento económico da Comissão Europeia para a zona euro e União Europeia (UE).

Esta manhã foi divulgado pelo gabinete de estatísticas britânico (ONS) que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido sofreu uma contração histórica de 9,9% em 2020 devido à pandemia da covid-19, apesar da ligeira recuperação de 1% no quarto trimestre.

Os preços do petróleo estão a cair pela segunda sessão consecutiva depois de terem registado o maior ciclo de ganhos em dois anos, com o petróleo Brent, de referência na Europa, a perder 0,70% para os 60,70 dólares por barril.

O euro seguia nos 1,21 dólares.

O pessimismo dos mercados europeus acontece depois de quinta-feira, a bolsa nova-iorquina ter fechado sem rumo, mas com novos recordes dos índices tecnológico Nasdaq e alargado S&P500, com os investidores a equilibrarem otimismo com precaução, em dia com pouco movimento de transações.

O governo de Joe Biden anunciou na quinta-feira a manutenção, por enquanto, das taxas suplementares sobre alguns produtos europeus, entradas em vigor em 12 de janeiro último, no contexto do litígio entre Boeing e Airbus.

Os serviços do representante dos EUA para o comércio (USTR, na sigla em Inglês) indicaram, em notificação que deve ser publicada hoje no jornal oficial, que "neste momento não é necessário rever" esta sanção comercial.

Hoje, serão conhecidos os índices de produção industrial da zona euro e o de confiança da Universidade de Michigan, nos EUA.