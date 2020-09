EDP Renováveis entre as 50 empresas mais sustentáveis do mundo

A EDP Renováveis foi incluída no índice Global Challenges (GCX) como “uma das empresas que mais promove o desenvolvimento sustentável” à escala global. A tabela, da responsabilidade da Boersen AG, a operadora das principais bolsas alemãs, contempla 50 ações de companhias internacionais fortemente comprometidas com o combate às alterações climáticas e ao desenvolvimento de energias limpas em mercados emergentes.

Este é um reconhecimento que se deve ao “contributo” da empresa na “ação climática global” e aos seus “investimentos contínuos” na transição para um sistema elétrico “mais sustentável” e no desenvolvimento de projetos de energia renovável, considera a EDP Renováveis, líder no sector das energias renováveis e a quarta maior produtora de energia eólica a nível mundial, em nota à imprensa. “O índice GCX valoriza ainda as medidas e políticas implementadas pela empresa para minimizar os riscos sociais e ambientais na sua própria atividade”, acrescenta.

Já o diretor de relações com investidores e sustentabilidade da companhia, Rui Antunes, destaca: “A nossa inclusão num índice de reconhecimento global como o GCX motiva-nos como empresa para continuar o nosso percurso em prol de uma transição energética responsável em todo o mundo. Destaca-nos como uma das melhores empresas cotadas, não só por ser capaz de gerar valor para os seus investidores, mas também por fazê-lo de uma forma sustentável e que potencia uma economia mais favorável ao ambiente”.