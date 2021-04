Euronext compra Bolsa Italiana por 4,4 milhões

© D.R.

A Euronext anunciou que concluiu a aquisição da Bolsa Italiana à Bolsa de Londres por 4,4 milhões de euros, o que significa a criação do primeiro grupo do setor na Europa.

O grupo, que inclui as bolsas de Paris, Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Oslo e agora também Milão, torna-se a principal bolsa de valores da Europa, com mais de 1.870 empresas cotadas e 5,1 biliões de euros de capitalização bolsista.

Será também o primeiro espaço europeu de financiamento de capitais próprios, com 63.600 milhões de euros angariados em 2020, disse hoje a Euronext num comunicado.

A transação abre "um novo capítulo na história da Euronext e dos mercados de capitais europeus", disse Stéphane Boujnah, CEO (Chief Executive Offiucer) e presidente do conselho de administração do grupo.

A Euronext também anunciou hoje os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano, com um lucro líquido de 98,2 milhões de euros (+2,2%) e receitas de 249,2 milhões de euros (um aumento de 3,7%).