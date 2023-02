Euronext Lisboa cresce em 2022. Foram negociados 137 milhões de euros por dia

Euronext Bolsa de LISBOA PSI20 Psi-20 (PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Apesar de 2022 ter ficado marcado por um clima de incerteza e por um abrandamento dos mercados financeiros, a Euronext admitiu na Europa 83 novas empresas e viu a capitalização bolsista subir para 83 mil milhões de euros, à boleia, em parte, da valorização positiva de algumas das cotadas portuguesas que operam em setores mais resilientes, fez saber esta terça-feira a CEO da bolsa em Lisboa, Isabel Ucha, num encontro com os jornalistas.

Em contraciclo com os principais índices europeus, como o espanhol IBEX (-6%) ou o francês CAC (-9%), o português PSI conheceu, no ano passado, uma evolução positiva de 3%, refletindo o "bom desempenho da atividade em Portugal". Aliás, enquanto o volume diário de negociação de ações global da Euronext subiu 2% face a 2021 e 17% relativamente a 2019 - ano antecedente à pandemia - a bolsa de Lisboa verificou um crescimento avultado de 21% e 60%, respetivamente.

Se em 2019 o ponteiro do volume diário negociado em Lisboa apontava para os 86 milhões de euros e em 2021 para os 112 milhões, em 2022 o montante atingiu os 137 milhões de euros. Facto é que o mercado português "cresceu muito mais" face ao global. A explicação, indicou Isabel Ucha, estará relacionada com o aumento da quota de investidores individuais, que subiu para 15%, um valor que traduz uma triplicação face a 2019, e pela tração do investimento estrangeiro.

Os investidores de retalho, entenda-se os particulares, estão a crescer. Nesse grupo, incluem-se tanto cidadãos nacionais como estrangeiros, nomeadamente norte-americanos, brasileiros e franceses. A tendência foi herdada dos tempos de pandemia, explicou a CEO, detalhando que em causa estão pessoas que vieram residir para o país e que têm capacidade para investir em ações e instrumentos cotados na bolsa. No geral, descreveu, estes utilizadores estão "muito mais sofisticados, são financeiramente literatos e envolvidos no mundo online".

Contudo, a maior fatia do bolo continua a vir de instituições internacionais, com cerca de 80% das negociações a serem feitas através de intermediários financeiros que não estão localizados em Portugal, como, por exemplo, a JPMorgan, especificou a líder da bolsa nacional, notando que, à partida, esta percentagem - embora não exata - corresponderá, na maior parte, a investidores estrangeiros.

