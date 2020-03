Fed vai injetar 1,5 biliões no sistema financeiro entre hoje e amanhã

A Reserva Federal anunciou esta quinta-feira uma injeção de emergência no sistema financeiro, disponibilizando 1,5 biliões de dólares (trillions) em empréstimos de curto prazo entre hoje e amanhã para segurar os mercados, em precipitação acelerada devido à crise do novo coronavírus.

O sistema do banco central americano anunciou também que irá agilizar o programa de compra de Treasuries, as obrigações do Tesouro norte-americano, num anúncio pela Reserva Federal de Nova Iorque. É a terceira vez esta semana que a Fed intervém com medidas de liquidez, mas desta vez elevando grandemente os valores disponibilizados.

A partir de amanhã, a Fed vai disponibilizar 500 mil milhões de dólares no financiamento a três meses e outros 500 mil milhões de dólares numa base semanal, até 13 de abril. E ainda liberta igual valor para operações com reembolso diário. As compras de dívida soberana dos EUA também vão ser reprogramadas para refletirem os prazos de maturidade dos títulos disponíveis.

A reação dos mercados à medida da Reserva Federal está a ser esbatida, com uma atenuação ligeira das quebras em Wall Street. O S&P 500 chegou a estar a perder 8% na cotação na sessão desta quinta-feira, estando há momentos (cerca das 18h em Lisboa) a descida a rondar já os 7%, mas sem grande tendência de inversão no sentimento dos participantes. Dow Jones e Nasdaq registam também perdas do mesmo nível.

As medidas da Fed foram anunciadas no mesmo dia em que o BCE apresentou ferramentas reforçadas na Europa, com aumento das compras líquidas de ativos e flexibilização temporária dos rácios de capital da banca. Os principais índices europeus fecharam com trambolhões superiores a 10%. Em Lisboa, o PSI 20teve a pior queda diária desde a crise de 2008.