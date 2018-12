Dos perdões de dívida à crise da Netflix. Dez previsões fora da caixa para 2019

Temperaturas acima do normal no Verão do próximo ano levarão à criação de uma taxa global de transportes. Essa penalização serviria para penalizar as emissões de Co2, obrigado ao pagamento de 50 dólares por cada tonelada emitida. Isso levaria à subida generalizada dos preços dos bilhetes de avião e de fazer transportes via marítima. As ações relacionadas com esses setores e com o turinos iriam sofrer em bolsa devido à incerteza e ao menor crescimento.