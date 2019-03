Ganhos da Galp e BCP puxam pelo PSI-20

Pelas 8:15, o PSI-20 segue em terreno positivo a somar 0,58% para os 5.236,27 pontos. A praça lisboeta é impulsionada pelos ganhos da Galp Energia, a somar 1,20%, da Jerónimo Martins, que aprecia 0,77%, e do BCP, a ganhar 0,96%.

Destaque para a Altri, que soma 4,61%, um dia após ter anunciado que os lucros mais do que duplicaram em 2018. “O resultado líquido da Altri atingiu, no exercício de 2018, cerca de 195 milhões de euros, valor que compara com os 96 milhões registados um ano antes”, divulgou, em comunicado, a empresa.

Na Europa, o sentimento é misto. Após o chumbo ao Brexit sem acordo no parlamento britânico, a praça de Londres abriu em queda, refletindo a incerteza em torno da saída do país da União Europeia (UE). Nas restantes bolsas, predomina o sentimento positivo.

Nos mercados asiáticos, o dia foi de perdas. O comportamento ocorre numa altura em que foram divulgados os dados da produção industrial chinesa, que caíram para mínimos de 17 anos, noticia a Reuters. A bolsa de Xangai, principal praça financeira da China, fechou a cair 1,20%, para 2.990,68 pontos. Shenzhen, a segunda praça financeira do país, recuou 1,82%, para 9.417,93 pontos. O principal índice da bolsa de Tóquio, o Nikkei, desceu 0,22%, no fecho, para os 21.287,02 pontos. Também o segundo índice de referência, o Topix, perdeu 0,24%, nas últimas transações do dia, cotando-se nos 1.588,29 pontos.

Nota ainda para os preços do petróleo nos mercados internacionais. O Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações nacionais, sobe 0,40% para os 67,82 dólares por barril. O West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, cresce 0,29% para 58,43 dólares por barril.

Notícia atualizada pela última vez às 8:34