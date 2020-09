Gestores da app Zoom já amealharam 581 milhões em 2020. Ações subiram 622%

É um dos serviços que mais lucrou com a pandemia e com a corrida às videoconferências, tanto pessoais, entre família, como ligadas ao trabalho e ensino remoto. A Zoom, durante várias semanas a app mais descarregada em dispositivos móveis no mundo, passou de um serviço marginal de videoconferências e webinares que crescia aos poucos, para um negócio gigante e mundial, que cresceu em valor de mercado de janeiro até agora 622,5% (a maior parte foi de março até julho).

O fundador e CEO, o sino-americano Eric Yuan (que terá perto de 22% da empresa), vendeu há uns dias mais algumas ações da Zoom, no valor de 69,3 milhões de dólares (59 milhões de euros). Yuan tornou-se num bilionário em muito pouco tempo e é agora o 43º lugar da liga dos mais ricos da Forbes. A Zoom tem já um valor de mercado acima dos 135 mil milhões de dólares – em abril de 2019 valia 6 mil milhões – e as ações da empresa no início do ano valiam apenas 68,7 dólares, contra os 477 dólares atuais.

No total, apenas 10 gestores da empresa (e um fundo) já acumularam 581,33 milhões (496 milhões de euros) com a venda de ações que detém na empresa.

Quem acumulou mais dinheiro ‘vivo’ com a venda de ações – capitalizando o tal aumento do seu valor de 622% – foi mesmo Yuan, num total de 251 milhões de dólares ganhos desde o início do ano. Segue-se o diretor da empresa Carl Eschenbach, sócio do influente fundo de capital de risco Sequoia Capital, que ganhou 96,36 milhões de dólares com a venda de ações da Zoom, seguido pela diretora de marketing da empresa, Janine Pelosi, com 59,45 milhões.

É normal os gestores das grandes tecnológicas venderem periodicamente ações, aproveitando a subida de valor das suas empresas para amealharem oceanos de dinheiro e isso tem sido ainda mais claro em 2020.

Bezos já ‘tirou’ da Amazon 7,2 mil milhões

A nível de valor ganho com a tal venda de ações, o rei é mesmo Jeff Bezos. O líder da Amazon vendeu já – no que é apelidado de vendas programadas – cerca de 7,2 mil milhões de dólares (6,13 mil milhões de euros) em ações da Amazon, mais de 12 vezes o valor que os executivos da Zoom lucraram coletivamente no mesmo período.

Só em agosto Bezos amealhou 3,1 mil milhões de dólares em ações da empresa, menos de 2% do total que tem no gigante tecnológico, a que se somam 680 milhões em janeiro – desde o ano passado que o valor das ações da Amazon subiram 80%.

Bezos tem uma fortuna avaliada em 178 mil milhões de dólares e anunciou em 2018 o compromisso de investir mil milhões de dólares por ano na sua empresa de viagens espaciais, Blue Origin.