Goldman: "Estamos longe de uma bolha" nos mercados

O Goldman Sachs afasta a existência de uma bolha nos mercados financeiros e defende que a tendência continua a ser positiva, já que os investidores antecipam uma recuperação económica.

"Há sinais de complacência e otimismo elevado no mercado. No entanto, os fatores fundamentais que impulsionam o mercado e a fase inicial do ciclo económico sugerem que estamos longe de uma bolha ou de uma tendência de queda (bear market)", refere o banco de investimento numa análise divulgada esta segunda-feira.

Aponta que os mercados anteciparam o que espera "ser uma recuperação muito forte no PIB (Produto Interno Bruto) global após a recessão" provocada pelas medidas adotadas pelos governos no âmbito da epidemia do novo coronavírus. Frisa que muitas das valorizações registadas se devem ao ambiente de baixas taxas de juro.

A análise do Goldman surge numa altura em que crescem os receios da existência de bolhas nos mercados. Entre os índices acionistas que subiram a novos máximos, recentemente, estão o S&P 500 e o Dow Jones, nos EUA, e o DAX, na Alemanha.

O banco de investimento recomenda que se monitorizem os factores de risco, "pois fornecem sinais bastante confiáveis ​​de que uma bolha pode estar em desenvolvimento". Mas frisa que atualmente apenas alguns desses fatores de risco se verificam.

"Nas últimas semanas, tem havido preocupações crescentes sobre a formação de uma bolha no mercado de ações e em todos os mercados financeiros em geral", lembra o banco.

Segundo a análise do Goldman, "embora existam 'bolsas' de avaliações excessivas em ações e partes do mercado", destaca a ausência de endividamento excessivo fora do setor público e frisa que, em conjunto com o estágio inicial do ciclo (económico), são factores que "sugerem que os riscos de uma bolha iminente com os riscos sistémicos para o sistema financeiro e as economias são relativamente baixos".

Lembra que "muitas bolhas ocorrem no final de um ciclo económico e de investimento, quando os investidores

ficam cada vez mais confiantes" e cita alguns exemplos, como o da bolha tecnológica do final da década de 1990 e a

bolha imobiliária dos EUA.

"No entanto, a forte recuperação inicial dos mercados de ações entre março e setembro do ano passado é típico da fase inicial de 'esperança' de um mercado em alta, que geralmente começa durante uma recessão", salienta na sua nota.

Explica que esta fase é geralmente seguida pelo que chama"de fase de 'crescimento'". O Goldman estima que em 2021 as ações globais registem um crescimento de 33% do lucro por ação.