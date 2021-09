Greenvolt segue a perder 6,73% em dia de estreia no PSI20

Manso Neto no toque do sino da Euronext, na estreia da Greenvolt em Bolsa © André Luís Alves/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Setembro, 2021 • 14:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As ações da Greenvolt seguiam esta segunda-feira a cair 6,73%, liderando as perdas no PSI20, em dia de estreia da empresa de energias renováveis no principal índice da bolsa de Lisboa.

Pelas 13:53 (hora de Lisboa), o PSI20 cedia 1,95% para 5.194,74 pontos, com 18 das 19 cotadas em queda.

As ações da Greenvolt, empresa de energias renováveis, recuavam 6,73% para 5,82 euros, abaixo do valor máximo atingido (6,31 euros), liderando as perdas neste índice.

Entre as principais descidas estavam ainda o BCP, que descia 4,64% para 0,12 euros, seguido pela Mota-Engil, que recuava 4,18% para 1,31 euros.

Do lado dos ganhos, está apenas a Ibersol, que avança 0,35% para 5,68 euros.

Na sexta-feira, o PSI20 encerrou com uma descida de 0,71% para 5.299,37 pontos, seguindo a tendência da maioria das bolsas europeias.

O anúncio da inclusão da empresa liderada por João Manso Neto no PSI20 foi conhecido no dia 08, quando a Euronext Lisboa fez a revisão trimestral dos resultados do índice, depois de a empresa ter entrado em bolsa no dia 15 de julho.

Em junho, a empresa tinha anunciado uma IPO (Oferta Pública Inicial) de cerca de 150 milhões de euros dirigida a investidores qualificados, com aumento de capital reservado adicional e simultâneo de 56 milhões de euros como contrapartida da aquisição da polaca V-Ridium.