Guerra comercial de Trump faz tremer bolsas

Trump insistiu em avançar para um braço-de-ferro nas relações comerciais. E nesta guerra de aços e alumínios são as bolsas que estão a começar a torcer. Os principais índices mundiais perdem valor nas duas últimas sessões depois de o presidente dos EUA ter anunciado na quinta-feira que queria impor taxas elevadas às importações de aço e alumínio, de 25% e 10%, respetivamente.

As bolsas já viviam dias difíceis devido aos receios de subidas rápidas das taxas de juro nos EUA. E o risco de uma guerra comercial, que leve a retaliações entre os principais blocos económicos mundiais, não veio ajudar. Nas duas últimas sessões o índice da Bloomberg, que mede o desempenho das ações mundiais, perde quase 2%. E as bolsas europeias cederam mais de 3%.

“A magnífica história dos mercados no ano passado foi de que pela primeira vez numa década o crescimento global foi sincronizado. Mas o que poderia ser pior para o crescimento global equilibrado do que uma guerra comercial?”, questionou um analista citado pela Bloomberg.

Antes de Trump ser eleito, os investidores temiam que o republicano aumentasse o protecionismo, o que levaria os mercados financeiros a sofrer. Após a vitória, esses receios ficaram adormecidos. Mas estão a despertar com força.

Os analistas do Capital Group explicam que as taxas aduaneiras que Trump quer impor até podem não ter muito impacto. Mas o risco é de que “sejam um presságio de uma mudança abrangente em direção ao protecionismo”. Apesar de os detalhes da medida ainda não terem sido explicados, os especialistas da CreditSights consideram que, “por agora, tem de se assumir que todos os grandes parceiros comerciais dos EUA podem ser atingidos”.

Do lado da Europa, a ameaça de Trump já levou resposta. A comissária para o Comércio, Cecilia Malstrom, disse, citada pelo Financial Times, que este tipo de medidas “pode levar a um efeito dominó”. E que se os EUA avançarem para essas taxas a União Europeia irá responder na mesma moeda.

O argumento de Trump para impor estas taxas é, segundo escreveu no Twitter, “proteger o país e os trabalhadores”. Mas segundo contas do RBC Capital Markets, isso pode não ser tão simples: “Existem 415 mil pessoas empregadas [nos EUA] na indústria primária de metal e mineira. Mas as empresas que consomem aço têm 16 vezes mais trabalhadores.” O próprio Fundo Monetário Internacional disse ontem que as restrições podem causar estragos não só fora dos EUA mas também na própria economia americana.

Mas Trump aparenta estar confiante e não ter receio dos danos colaterais que uma guerra comercial poderia causar. Defende que “quando um país (EUA) está a perder milhares de milhões de dólares com virtualmente todos os países com que faz negócios, as guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar”.