Itália à espera da decisão de Matteo Salvini

A Itália está a braços com uma crise política e esta quinta-feira pode ser um dia decisivo. As eleições realizaram-se no início de março, tendo o Movimento 5 Estrelas vencido o escrutínio mas sem maioria absoluta. O processo negocial para formar governo tem decorrido desde então, com vários avanços e recuos.

Esta quinta-feira, os italianos esperam para perceber o que vai decidir o líder da Liga do Norte, partido de extrema-direita, Matteo Salvini (na foto). Vai, ou não, o líder da Liga do Norte aceder a fazer uma nova tentativa para formar governo com o 5 Estrelas? Esta é a pergunta que paira em Itália e que o país, e os mercados, esperam para conhecer a resposta.

Matteo Salvini, de acordo com a Reuters, estará a “considerar seriamente” a oferta apresentada ontem pelo líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi di Maio, de ressuscitar a proposta para formarem governo em conjunto. O primeiro esforço feito pelas duas forças políticas foi colocado em questão quando, no passado domingo, o presidente Sergio Mattarella recusou o candidato apresentado pelos partidos para o cargo de ministro da Economia. O nome proposto era o do economista de 81 anos Paolo Savona que, no passado, mostrou-se contra a moeda única, recorda a agência de informação.

Desde então, a situação em Itália tem estado a desenrolar-se a uma velocidade considerável. Na segunda-feira, o presidente do país pediu a Carlo Cottarelli, ex-membro do Fundo Monetário Internacional, para formar um governo de especialistas que poderia estar ao comando do país até novas eleições. Mas Cottarelli não conseguiu formar governo.

Ontem, Mattarella terá tido um encontro informal com Luigi di Maio e com Matteo Salvini. Em cima da mesa, de acordo com o Financial Times (FT), estava uma tentativa de formar um governo de coligação entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga, evitando assim o cenário de novas eleições.

Luigi di Maio terá pedido ao líder da Liga para deixar cair o nome de Savona para a pasta da Economia e terá concordado em dar-lhe uma outra pasta no próximo governo. Ao que indicam fontes da Reuters, Matteo Salvini e Luigi di Maio deverão encontrar-se ainda hoje.

Esta manhã, e de acordo com o FT, os juros da dívida italiana no mercado secundário estão em queda. O euro, que tem estado a ser penalizado pelo impasse numa das maiores economias da Zona Euro, segue hoje do lado dos ganhos, negociando em torno dos 1,17 dólares. A bolsa italiana segue igualmente em alta.