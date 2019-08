Portugal paga menos de 0,1% por dívida a 10 anos

Os juros das Obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos desceram pela primeira vez abaixo do nível de 0,1% no mercado secundário.

Às 16H50 os juros da dívida soberana portuguesa a 10 anos seguiam nos 0,07%, a descer 10 pontos base, segundo dados da Bloomberg.

Os juros da dívida portuguesa a 10 anos caminham para negociar em terreno negativo, à semelhança do que já se verifica na dívida com maturidades inferiores.

“A procura pela dívida com os melhores juros é mais dominante do que a procura por dívida com mais qualidade”, referem os analistas do Commerzbank numa nota divulgada esta quinta-feira.

Adianta que ” muitos investidores estão desesperados por juros positivos”, pelo que a procura deve manter-se.

Existe a expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) possa aprovar na reunião de 12 de setembro um pacote de estímulo económico.

O BCE já admitiu que pode vir a cortar taxas de juro, seguindo a tendência de outros bancos centrais a nível mundial.

Os investidores têm vindo a procurar ativos de refúgio, como o euro e as obrigações soberanas alemãs, e a desfazer-se de ativos de maior risco, como as ações. A perspetiva de uma recessão económica gerou ontem uma nova onda de vendas nas bolsas, com o índice norte-americano Dow Jones a registar a sua pior sessão deste ano.