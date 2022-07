Lisboa segue quedas da Europa e perde 0,60%

jn060207ja Edificio euronext lisbon na avenida da liberdade em lisboa Jose Antonio Domingues

A bolsa de Lisboa fechou esta quarta-feira em baixa, com uma descida do índice PSI de 0,60% para 5 940,52 pontos, acompanhando as perdas registadas no resto da Europa.

Das 15 cotadas, só três ficaram no 'verde', 11 desceram e uma ficou inalterada (Semapa, 13,74 euros).

A REN liderou as descidas e caiu 2,88% para 2,70 euros, a Jerónimo Martins perdeu 1,68% para 21,06 euros e a Corticeira Amorim cedeu 1,18% para 10,08 euros.

A Galp perdeu 1,02% para 9,89 euros, a Greenvolt desceu 0,90% para 7,71 euros e a NOS baixou 0,85% para 3,72 euros.

Também a Nos, que apresentou resultados positivos após o fecho da sessão, caiu 0,85%.

Com descidas mais ligeiras, o BCP recuou 0,14% para 0,15 euros e a EDP Renováveis registou uma variação negativa de 0,04% para 23,91 euros.

Nas subidas, a Navigator somou 1,06% para 4,01 euros, os CTT avançaram 0,63% para 3,20 euros e a EDP ganhou 0,15% para 4,68 euros.

As principais bolsas europeias encerraram em baixa, com Milão a cair 1,60%, Madrid 1,18%, Londres 0,44%, Paris 0,27% e Frankfurt 0,20%.