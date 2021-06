Maxyield diz que Sodim reconhece "falhanço" da OPA ao renunciar a 90% dos direitos de voto

Semapa © DR

A Maxyield - Clube dos Pequenos Acionistas considerou esta sexta-feira que a Sodim reconheceu o "falhanço" da OPA sobre a Semapa ao renunciar à condição de atingir 90% dos direitos de voto.

Em 01 de junho, a Sodim ('holding' da família Queiroz Pereira) anunciou que assegurou 80,67% do capital social da Semapa e 82,09% dos direitos de voto e que renunciou à condição de sucesso de atingir 90% dos direitos de voto na Semapa no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) que lançou sobre o grupo.

Segundo a associação Maxyield, a renúncia a esta condição da operação, fixada desde início, "é o reconhecimento do falhanço da OPA e uma clara demonstração de recusa [pelos investidores] do preço oferecido".

A Maxyield continua a considerar que é baixo o preço oferecido pela Sodim aos investidores por cada ação da Semapa (11,66 euros) e que, sem um aumento substancial desse valor, há uma "significativa perda de valor dos seus investimentos".

Além disso, afirma, os resultados da Semapa no primeiro trimestre deste ano valorizam a ação e as "perspetivas indicam que, à medida que a economia recupera e o plano de vacinação é implementado, as condições do setor de pasta, papel, tissue, cimento e outros materiais se mantenham globalmente positivas".

Considera ainda a Maxyield que o adiamento dos resultados da Semapa, de 14 de maio para dia 31, teve como objetivo "transferir a apresentação de resultados para data posterior ao encerramento de ordens de venda no âmbito da OPA da Sodim sobre a Semapa".

A Maxyield diz não estar contra a OPA, mas diz ser "absolutamente contra o baixo preço que a família Queiroz Pereira pretende pagar pelo capital que não dispõe na Semapa", considerando o valor oferecido por cada ação "muito inferior aos fundamentais da economia empresarial da Semapa, em linha com as recomendações dos analistas que continuam a apontar para um price target médio de 17,30 euros por ação".

"Os investidores e acionistas devem continuar a fazer a sua própria avaliação e formar suas próprias opiniões ou conclusões. Continuamos convictos de que sem um aumento substancial do valor oferecido, estamos perante uma significativa perda de valor dos seus investimentos", defende.

A associação acrescenta que com esta OPA a família Queiroz Pereira está "a cometer um erro trágico, que vai afetar gravemente as suas relações com o mercado de capitais", considerando que "a liquidez das ações da Semapa e a sua manutenção em bolsa é um capital de confiança no mercado de capitais, qualquer que seja o cenário de desenvolvimento da OPA da Sodim".

A data limite para apresentação de ordens de venda na OPA termina hoje, sendo o apuramento final dos resultados feito no sábado.

Em 01 de junho, no comunicado em que renunciou à condição de sucesso de atingir 90% dos direitos de voto na Semapa no âmbito da OPA, a Sodim disse que se não atingir, pelo menos, 90% dos direitos de voto da Semapa, que irá instruir os bancos BCP e Caixa - Banco de Investiment para após os cinco dias úteis seguintes ao apuramento da OPA comprarem ações ao mesmo preço da operação (11,66 euros por ação da Semapa).