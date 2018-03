Montepio lança jogo de bolsa para estudantes universitários

O banco Caixa Económica Montepio Geral abriu esta quinta-feira as inscrições para um jogo de bolsa em tempo real destinado a estudantes universitários.

‘The Trading Game’ foi elaborado em parceria com a Júnior Empresa de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e os três melhores traders terão acesso a estágios remunerados na Direção Financeira e Internacional do banco, “havendo ainda um conjunto de prémios semanais atribuídos aos concorrentes com melhor desempenho”.

“Esta competição apoiada na plataforma Montepio Trader Go dá aos participantes a possibilidade de negociarem um conjunto alargado de ativos financeiros, em ambiente real, através de uma conta com capital virtual, ao longo de quatro semanas”, refere em comunicado divulgado esta quinta-feira.

A partir de 19 de março e durante quatro semanas, os participantes podem negociar através da plataforma de trading online do Montepio um conjunto alargado de ativos financeiros em ambiente real, utilizando uma conta com capital virtual com um valor inicial de 100 mil euros.

As inscrições no jogo são exclusivas para alunos universitários e estão abertas até 11 de março.