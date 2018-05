Moody’s diz que OPA à EDP é “potencialmente positiva”

Os analistas da Moody’s consideram que se a Oferta Pública de Aquisição (OPA) da China Three Gorges (CTG) for bem-sucedida, isso poderá ser positiva do ponto de vista da qualidade de crédito da elétrica portuguesa.

“A oferta da CTG pode ser positiva para o perfil de crédito da EDP”, dizem os analistas da Moody’s. E apontam os motivos para essa análise. Consideram que existirão “sinergias operacionais e financeiras de ser parte de um grande grupo e diversificado de energias renováveis”.

A Moody’s salienta também o rating de A1 (seis níveis acima de lixo) da empresa chinesa. Essa nota é superior à da EDP (apenas um nível acima da categoria vista como lixo). E jogaria a favor da qualidade de crédito da empresa portuguesa, caso passasse a ser controlada pela China Three Gorges.

A Moody’s defende que “tendo em conta a qualidade de crédito da CTG, o histórico que tem como acionista da EDP e as declarações sobre a operação”, a OPA não será negativa para o perfil de crédito da empresa portuguesa.

Numa outra nota, que incide sobre o impacto na CTG, a Moody’s diz que no imediato a operação não terá repercussões no rating da empresa estatal chinesa. Os analistas da agência esperam que “a entrega do projeto de prospeto à EDP e à CMVM, até ao final de maio”.

