Nasdaq afunda 5%, a pior queda desde junho de 2020

Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell © Brendan Smialowski/AFP

Dinheiro Vivo 05 Maio, 2022 • 20:26

As ações de Wall Street estavam a cair acentuadamente ao início da tarde desta quinta-feira, após a Reserva Federal ter aumentado as taxas de juro em meio ponto percentual para domar a inflação crescente, segundo o Financial Times.

O Nasdaq estava a cair 5% e o S&P 500 parecia pronto a apagar todos os ganhos da sessão anterior, após a Alphabet, Apple, Microsoft, Meta Platforms, Tesla Inc e Amazon.com terem caído entre 4,8% e 7,3%.

Apesar de o banco central dos Estados Unidos da América ter elevado as taxas de juro na passada quarta-feira, o presidente da FED, Jerome Powell, descartou explicitamente um aumento de 75 pontos-base numa próxima reunião.

Às 12.08 ET (17h08 na hora portuguesa), o Dow Jones Industrial Average (.DJI) caia 1056,76 pontos, ou 3,10%, para 33.004,30, o S&P 500 (.SPX) recuava 157,38 pontos, ou 3,66%, para 4.142,79, e o Nasdaq Composto (.IXIC) caía 634,50 pontos, ou 4,89%, para 12.330,35 pontos.

Apenas 13 empresas que integram o índice S&P 500 estavam no verde à referida hora, enquanto o Nasdaq estava a caminho da sua maior queda percentual intradiária desde setembro de 2020.

Todos os 11 principais setores do S&P caíram, com as áreas de consumo (.SPLRCD) e tecnologia (.SPLRCT) a serem os mais atingidos e a caírem 5,5% e 4,8%, respetivamente.

O índice de volatilidade CBOE (.VIX), também conhecido como o índice do medo, subiu para 31,73 pontos.

O índice S&P registava dois novos máximos de 52 semanas e 40 novos mínimos, enquanto o Nasdaq registava 20 novos máximos e 267 novos mínimos.