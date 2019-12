Navigator aprova distribuição de quase 100 milhões aos acionistas

A Navigator aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, em assembleia-geral extraordinária, a distribuição de quase 100 milhões de euros de reservas da sociedade aos acionistas, conforme foi comunicado ao mercado.

“A The Navigator Company informa que, na assembleia-geral de acionistas hoje realizada, foi deliberado, por unanimidade […] distribuir aos acionistas da sociedade reservas no montante de 99.138.919,82 euros, equivalente a 0,1394 euros por ação em circulação”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Num outro comunicado, também hoje divulgado, a empresa indicou que o pagamento das reservas será efetuado a partir de 09 de janeiro, sendo o Millenium BCP o agente pagador.

Já a partir do dia 07 de janeiro, as ações serão transacionadas em mercado regulamentado, “sem conferirem direito ao referido pagamento”.

Em comunicado, divulgado em novembro, a papeleira ressalvou que, após a distribuição do montante em causa, continuará a ter uma “situação líquida adequada para a prossecução da sua atividade, tendo em consideração os objetivos por esta estabelecidos para o efeito”.

O principal acionista da Navigator é a Semapa, com uma posição total imputável de 69,3% no capital do grupo, de acordo com a informação na página da internet da empresa.

Em 29 de outubro, a companhia informou o mercado de que o seu resultado líquido se tinha fixado em 147,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma redução de 14,1% face ao lucro do mesmo período do ano passado.

Na sessão de hoje da bolsa, a Navigator caiu 0,39% para 3,53 euros.