Novo índice bolsista PSI perde quatro empresas e passa a ter 15

09 Março, 2022

O novo índice PSI, que substitui o PSI20, perdeu quatro empresas, a Novabase, Pharol, Ramada e Ibersol, passando a contar com 15, sendo que estas alterações entram em vigor em 21 de março, anunciou a Euronext.

Em comunicado, a empresa que opera a bolsa portuguesa indicou que "anunciou hoje os resultados da revisão anual para o PSI, que irão acontecer depois do fecho dos mercados na sexta-feira, 18 de março de 2022 e tornar-se efetivos a partir de segunda-feira, 21 de março de 2022".

O atual PSI20, principal índice da bolsa de Lisboa, conta com 19 empresas. Com esta revisão, que fora já anunciada o ano passado, o PSI deixa de ter obrigatoriamente pelo menos 18 empresas cotadas e o limite inferior do 'free float' da capitalização bolsista das empresas constituintes passará a ser de 100 milhões de euros.