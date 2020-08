‘O Lobo de Wall Street’ está de volta e vai ensinar a negociar em bolsa

Jordan Belfort, que ficou conhecido como ‘O Lobo de Wall Street’, é o novo ‘coach‘ da plataforma de formação financeira norte-americana ‘RagingBull‘ e vai ensinar os pequenos investidores a negociar nos mercados.

O anúncio foi feito num comunicado pela plataforma esta quarta-feira. Belfort vai partilhar com os investidores quais são os seus setores preferidos para negociar em bolsa. O antigo especulador promete ensinar os investidores “a aprenderem com os seus erros” e a “aproveitarem as oportunidades”.

O filme ‘O Lobo de Wall Street’, protagonizado por Leonardo DiCaprio e realizado por Martin Scorsese, deu a Belfort fama mundial em 2013.

Belfort ficou famoso por enganar pequenos investidores, a quem vendeu ações de baixo valor (‘penny stocks’ em inglês) que não valiam nada. O esquema foi feito através da sua corretora Stratton Oakmont nos anos 90. A fraude valeu-lhe uma condenação a pena de prisão e à proibição de se relacionar com corretoras e bancos de investimento. Depois de sair da prisão, em 2005, Belfort lançou um negócio de formação na área dos negócios.

Apesar de ‘O Lobo de Wall Street’ ir agora ensinar os pequenos investidores a investir em bolsa, não vai dar indicações ou fazer recomendações sobre títulos específicos. Belfort promete ensinar os investidores a entrarem n’A Mente do Lobo’ – o nome do produto gratuito que vai disponibilizar aos membros da plataforma de formação.

“Não foi difícil para mim trabalhar com a RagingBull. Eles são os únicos que estão a ensinar como negociar com uma voz real que você ouviria em Wall Street”, disse Belfort, citado no comunicado.

“O mercado foi inundado com novas contas e corretores e muitos deles não sabem o que estão a fazer. ‘A Mente do Lobo’ é grátis, então não há desculpa para os day traders não aproveitarem as minhas aulas e aprenderem o que devem evitar e, mais importante, como capitalizar as oportunidades”, garantiu ‘O Lobo de Wall Street’.