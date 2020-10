OCDE: Bolsa portuguesa perdeu dois terços das cotadas desde 1997

A bolsa portuguesa perdeu dois terços das empresas cotadas entre 1997 e o final do ano passado, apesar da melhoria do ambiente macroeconómico global nos últimos anos.

A conclusão é do relatório ‘OECD Capital Market Review Portugal 2020 – Mobilising Portuguese Capital Markets for Investment and Growth’, que foi divulgado esta sexta-feira.

“Não obstante as condições macroeconómicas globalmente favoráveis, nos últimos anos não se registaram melhorias significativas na utilização de financiamento baseado no mercado por parte das empresas portuguesas não financeiras”, salienta o documento da OCDE-Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.

“Com efeito, todos os anos desde 2008, o número de empresas que saíram do mercado acionista ultrapassou o número de novas inclusões, o que resultou numa diminuição do número total de empresas cotadas”, destaca.

Segundo o relatório, “no final de 2019 existiam apenas 47 empresas cotadas na Euronext Lisboa, o que representa apenas um terço do número de empresas cotadas em 1997. Embora se tenha observado uma tendência semelhante em vários países europeus, o mercado português tem sido um dos mais afetados”, observa.

Frisa que, “ao mesmo tempo, a utilização de obrigações de empresas tem sido também bastante limitada com menos de dez empresas não financeiras a emitir obrigações de longo prazo nos últimos três anos.”