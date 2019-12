OE2020: Certificados de aforro vão atingir os 149 milhões

Os certificados de aforro vão ser o único instrumento de poupança estatal destinados às famílias a ter um saldo líquido positivo no próximo ano, com as emissões a superarem em 149 milhões de euros as amortizações.

Trata-se de uma subida face ao saldo líquido de 146 milhões de euros em 2019.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2020 “considera-se um contributo limitado dos instrumentos de aforro [149 milhões de euros], tendo em conta o incremento das amortizações dos CT (certificados do tesouro) e CTPM (certificados do tesouro Poupança Mais) [com maturidade em 2020] e tendo-se admitido um perfil de reinvestimento prudente”.

O documento foi entregue ao final da noite de segunda-feira na Assembleia da República pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.

Também não está prevista a emissão de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), tal como aconteceu em 2019.

Em 2020, O Governo prevê necessidades brutas de financiamento de cerca de 46,2 mil milhões de euros. “A redução de 4,1 mil milhões de euros face a 2019 decorre de uma redução nas principais componentes: as necessidades líquidas de financiamento deverão diminuir cerca de 226 milhões de euros e as amortizações de dívida fundada deverão reduzir-se em cerca de 3,9 mil milhões de euros”, adianta a proposta. “Antecipa-se que as necessidades brutas de financiamento do Estado sejam fundamentalmente cobertas por emissões de dívida fundada, num montante de 46 mil milhões de euros”, refere.

“Em 2020, as emissões líquidas de OT (obrigações do tesouro) deverão manter-se como principal fonte de financiamento [8,7 mil milhões de euros], antecipando-se que as emissões brutas atinjam 16,7 mil milhões de euros [excluindo eventuais operações de troca]”, refere a proposta de OE2020.

“O saldo de BT (bilhetes do tesouro) deverá registar um aumento em 2020 num montante aproximado de 1,3 mil milhões de euros”, adianta.

Atualizada às 03H12 com mais informação

