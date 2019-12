OE2020: Certificados de aforro vão atingir os 149 milhões

As famílias que queiram investir em produtos de poupança estatal apenas terão disponíveis 149 milhões de euros em certificados de aforro em 2020.

Compara com a emissão líquida de 146 milhões de euros em 2019.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2020 “considera-se um contributo limitado dos instrumentos de aforro [149 milhões de euros], tendo em conta o incremento das amortizações dos CT (certificados do tesouro) e CTPM (certificados do tesouro Poupança Mais) [com maturidade em 2020] e tendo-se admitido um perfil de reinvestimento prudente”.

O documento foi entregue ao final da noite de segunda-feira na Assembleia da República pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.

Também não está prevista a emissão de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), tal como aconteceu em 2019.

“Em 2020, as emissões líquidas de OT (obrigações do tesouro) deverão manter-se como principal fonte de financiamento [8,7 mil milhões de euros], antecipando-se que as emissões brutas atinjam 16,7 mil milhões de euros [excluindo eventuais operações de troca]”, refere a proposta de OE2020.

“O saldo de BT (bilhetes do tesouro) deverá registar um aumento em 2020 num montante aproximado de 1,3 mil milhões de euros”, adianta.

