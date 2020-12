Openbank lança plataforma de negociação em Portugal

Bolsa. © EPA

O Openbank, o maior banco 100% digital da Europa, do grupo espanhol Santander, lançou esta quinta-feira em Portugal a sua plataforma de negociação de ações e fundos cotados em bolsa (ETF), reforçando a oferta de serviços aos clientes portugueses.

A plataforma de trading permite aos clientes do Openbank negociarem, a partir de hoje, cerca de 4000 ações em 25 mercados e 400 ETF.

"No seu lançamento, os clientes do Openbank poderão recuperar até 30 euros das comissões de compra das três primeiras operações que realizarem com ações nacionais, internacionais e ETF entre 10 de dezembro e 12 de abril de 2021 ", refere o banco em comunicado.

Adianta que a conta de investimento no Openbank é gratuita. "As comissões para transações inferiores a 75.000 euros são de 0,20%, com um mínimo de 10 euros para ações e ETF nacionais, 0,20% e mínimo 30 euros para ações e ETF estrangeiros. Para transações superiores a 75.000 euros, a comissão desce para 0,15%. As comissões de custódia para ações portuguesas e internacionais e ETF são de 0,16% ", acrescenta.