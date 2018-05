OPEP e Rússia admitem aumentar produção. Petróleo desce mais de 3%

Após as subidas acentuadas dos últimos meses, os preços do petróleo aliviaram esta quarta-feira. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia admitiram que estão preparadas para aumentar a produção, segundo a Reuters. A medida poderia ajudar a travar a escalada dos preços.

A notícia levou a quedas expressivas do ouro negro. A cotação do barril de Brent, negociado em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, desce 3,33% esta sexta-feira para 76,17 dólares. Já o West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, perde 4,30% para 67,67 dólares.

O líder da OPEP, Mohammad Barkindo, admitiu, segundo a Reuters, que a pressão feita por Donald Trump levou ao início das discussões para aumentar a produção. Há cerca de um mês, o presidente americano defendeu que a OPEP está a manter os preços “artificialmente” elevados.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de abril de 2018