Pequenos acionistas concordam com realização de assembleias gerais à distância

O clube dos pequenos acionistas concorda com a recomendação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para que as assembleias gerais (AG) das empresas se realizem à distância, devido à epidemia de coronavírus.

O supervisor financeiro considerou, na semana passada, que “a realização de assembleias gerais através de meios de comunicação à distância constitui, neste contexto, solução altamente recomendável e aquela que, de entre as possibilidades disponíveis, assegura uma maior compatibilização dos interesses em apreço”.

“A Maxyield – Clube dos Pequenos Acionistas, entende que as empresas cotadas, devem manter o calendário relativo às suas assembleias gerais, devendo ser realizadas através de telereunião, ficando o local da reunião exclusivamente destinado à mesa da AG e serviço de apoio logístico”, refere a representante de pequenos acionistas num comunicado divulgado esta terça-feira.

Em relação às AG já convocadas, “e omissas relativamente ao uso de meios de comunicação telemáticos, deve o recurso à telereunião ser comunicada com a maior celeridade, pelos mesmos meios utilizados na divulgação do aviso convocatório”.

As empresas reúnem anualmente os acionistas para aprovação das contas do exercício anterior, podendo ainda serem discutidas propostas, nomeadamente a eventual distribuição de lucros e alteração da composição dos órgãos sociais.

Portugal é um dos países europeus fustigados pela epidemia de coronavírus que teve origem na China e já fez 30 vítimas mortais em Portugal, estando o país em situação de estado de emergência.