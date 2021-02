Pequenos investidores estão de volta. Reddit empurra 10% preço da prata

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Fevereiro, 2021 • 11:00 Partilhar este artigo Facebook

A prata ultrapassou por vezes os 30 dólares por onça, um preço que não atinge desde 2013, embora ainda esteja longe dos quase 50 dólares por onça que atingiu em 2011, atual máximo histórico, de acordo com os dados da Bloomberg citados pela Efe.

O preço começou a subir na passada quinta-feira, coincidindo com a notícia de que investidores coordenados através da Reddit tinham colocado o metal na sua mira.

Estes pequenos investidores têm vindo a conduzir empresas como a GameStop, a AMC e a Blackberry a um nível muito mais elevado na bolsa de valores nas últimas semanas.

De acordo com o Financial Times, o iShares Silver Trust, o maior fundo negociado em bolsa que investe em prata, registou entradas de mil milhões de dólares (827 milhões de euros) na sexta-feira, de acordo com dados da BlackRock, o seu gestor.

Apesar da forte subida dos preços nos últimos dias, alguns analistas duvidam que este grupo de pequenos investidores seja capaz de mover um mercado tão grande como o da prata, da mesma forma que o fez com a cotação das pequenas empresas.

O preço do ouro também está a subir, embora em menor medida, para cerca de 1.865 dólares por onça.