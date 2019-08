Peso argentino afunda 30% após derrota de Macri nas eleições

Uma forte onda de vendas atingiu esta segunda-feira os ativos argentinos, com o peso a afundar mais de 30% para um novo mínimo, depois da larga derrota sofrida pelo presidente Mauricio Macri nas eleições primárias na Argentina.

Os investidores estão a desfazer-se de ações, obrigações e outros ativos do país. O candidato da ex-presidente Cristina Kirchner, Alberto Fernández, ter vencido as primárias com uma margem de 15,5 pontos sobre Macri.

Será assim mais difícil que Macri – que é defensor do mercado – seja reeleito para um segundo mandato em outubro, segundo analistas ouvidos pela Reuters.

Este resultado mostra uma viragem mais à direita na Argentina – Cristina Kirchner é candidata à vice-presidência – nestas eleições que se assemelham a uma primeira volta.

Analistas do Bank of America Merrill Lynch disseram que a escala da vitória de Fernández foi muito mais extrema do que seu cenário “pessimista”. “Esperamos vendas significativas em ativos cambiais e forte pressão no ARS [peso argentino], com potencial desvalorização nas próximas semanas”, disseram numa nota de análise citada pela Reuters.

“Os mercados reagem mal quando percebem que foram enganados. Estamos vivendo uma economia fictícia e o governo não está dando respostas”, afirmou Fernández a uma rádio esta segunda-feira.

A Argentina está a viver uma recessão, com uma inflação acima dos 55%, depois de mais de três anos de Macri no poder.

Atualizada às 17H34

* Com agências