Petróleo em queda nos mercados internacionais

Os preços do petróleo nos mercados internacionais estão em queda, numa altura em que os investidores procuram obter mais garantias de que os cortes na produção por parte dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), e seus aliados, vão ser eficazes, de acordo com a Bloomberg.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, referência para as importações nacionais, para entrega em fevereiro, está a descer 1,6% para 58,62 dólares por barril, de acordo com a Lusa. Já o West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, para entrega em janeiro, perde quase 1% para negociar nos 49,01 dólares por barril

O mercado tem, nomeadamente, dúvidas quanto à implementação destas medidas por parte da coligação de produtores de “ouro negro”, numa altura em que é estimada uma subida da produção de petróleo por parte dos Estados Unidos.

Além disso, esta evolução dos preços do petróleo tem lugar numa altura em que os investidores estão a afastar-se de alguns ativos, como é o caso das ações, nota ainda a Bloomberg.