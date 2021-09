Petróleo negociado em Londres está acima dos 80 dólares

Foto tirada em dezembro de 2019, a partir de um helicoptero, durante uma visita a cinco plataformas localizadas no campo petrolífero de Johan Sverdrup, no Mar do Norte, e a cerca de 140 quilómetros da cidade de Stavanger, Noruega.(Photo by Tom LITTLE / AFP) © Tom LITTLE / AFP

Nas últimas horas, os preços do Brent do Mar do Norte, petróleo negociado no mercado londrino e que serve de referência para Portugal, superaram a fasquia dos 80 dólares por barril. Segundo o jornal Financial Times, ao negociar acima deste valor, o Brent do Mar do Norte atingiu o valor mais elevado em três anos pelo segundo dia consecutivo.

A impulsionar a subida da matéria-prima em Londres estão os sinais que sugerem que a procura está agora acima da oferta, o que está a levar a uma queda dos inventários, aponta a agência Bloomberg. Bancos de investimento e analistas de mercado têm emitido previsões que apontam para um aumento da procura neste Inverno. Além disso, há a especulação no mercado que a indústria não está a investir o suficiente para manter as reservas de "ouro negro".

Por outro lado, e numa altura em que vários países enfrentam os efeitos da escalada dos preços das matérias-primas, a subida do preço do petróleo transacionado em Londres está a acrescentar pressão sobre a inflação da economia mundial. Segundo a Bloomberg, o gás natural europeu, as licenças de carbono e de energia atingiram novos recordes nesta terça-feira.

Perto das 12:00 (hora de Lisboa), o Brent do Mar do Norte estava a subir mais de 0,50% para 80,02 dólares por barril, de acordo com a informação disponibilizada no site da Bloomberg. Já o crude - WTI - negociado em Nova Iorque, avançava perto de 1% para 76,12 dólares por barril, segundo a mesma fonte.