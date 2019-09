Pharol, BCP e Altri lideram subidas na bolsa de Lisboa que ganha 0,95%

As ações da Pharol, BCP e Altri estão hoje a liderar as subidas do índice PSI20 da bolsa de Lisboa, que segue a ganhar 0,95% para 4.952,86 pontos.

Pelas 09:58, hora de Lisboa, das 18 ações cotadas no principal índice bolsista português, 13 subiam, três desciam e duas mantinham-se inalteradas, a REN e a retalhista Jerónimo Martins, nos 2,57 euros e 15,45 euros, respetivamente, numa sessão em que principais praças europeias negoceiam em terreno positivo.

As ações da Pharol subiam 4,76% para 0,11 euros, enquanto as do BCP ganhavam 2,77% para 0,19 euros e as da Altri recuperavam 2,26% para 6,11 euros.

Os ‘papéis’ da Navigator estavam a subir 2,09% para 3,22 euros, os dos CTT subiam 1,8% para 1,98 euros e os da Ramada Investimentos avançavam 1,33% para 6,1 euros.

A ‘holding’ da Sonae liderada por Cáudia Azevedo ganhava 1,25% para 0,85 euros.

Já no setor da energia a Galp subia 1,22% para 13,70 euros e a EDP 1,13% para 3,59 euros.

A Semapa, por sua vez, ganhava 0,87% para 11,66 euros, a NOS subia 0,77% para 4,9 euros e a Mota-Engil ganhava 0,72% para 1,83 euros.

As ações da Corticeira Amorim valorizavam 0,40% para 10,06 euros.

Em sentido oposto, a Sonae Capital perdia 1,99% para 0,59 euros, a Ibersol caia 0,25% para 8,06 e a EDP Renováveis descia 0,1% para 9,89 euros.