Portugal coloca 1.181 milhões a 10 e 5 anos, taxas sobem

Portugal emitiu esta quarta-feira 1.181 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT), a cinco e a 10 anos, com as taxas a subir ligeiramente.

O IGCP-Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realizou hoje leilões de OTs com vencimento em outubro de 2015 e outubro de 2030. Na emissão de dívida a 10 anos, o IGCP colocou 500 milhões de euros a uma taxa de 0,426% e na colocação a cinco anos, o montante foi de 681 milhões de euros e a taxa de juro de 0,059%, segundo o IGCP.

No leilão de dívida a cinco anos, a procura superou a oferta em 1,63 vezes e na emissão a 10 anos o rácio foi de 1,53 vezes a oferta.

“Portugal emitiu dívida a 5 anos e 10 anos com yields ligeiramente acima do que seria esperado na semana passada e no caso da emissão a 10 anos, acima do último leilão comparável [0,33%]. As emissões tiveram uma yield a 5 anos de 0,059% e a 10 anos de 0,426%. Esta ténue subida nas yields está diretamente ligada ao impato que o Covid-19 tem tido nos mercados globalmente”, afirmou Filipe Silva, diretor de gestão de ativos do Banco Carregosa, citado num comunicado.

Mas salientou que “para Portugal, e apesar da subida que tivemos, ainda estamos a emitir dívida com taxas historicamente baixas”.

Adiantou que “a incerteza e o medo vieram abalar de uma forma generalizada a confiança dos investidores e colocar em causa a recuperação económica que os países estavam a ter”.

“O alastrar do vírus da China para outros países estava de certa forma menosprezada pelo mercado, mas quando essa perceção mudou, muitos investidores optaram por desinvestir ou realocar o risco que têm nas suas carteiras”, sublinhou o analista.

Destacou que, “se por um lado os países core assistem a mínimos históricos nas suas taxas de longo prazo, com o bund (títulos de dívida soberana da Alemanha) a fazer um mínimo de -0,90% e os EUA 0,3% já os países da periferia assistiram a um alargar do seu spread, com as taxas a subirem”.

Lembrou que “os bancos centrais e governos, têm estado a anunciar estímulos monetários e fiscais para ajudar ao abrandamento que iremos ter”.

Atualizada às 11H30 com mais informação