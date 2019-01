Portugal coloca 1750 milhões em dívida a taxas mais negativas

Portugal colocou esta quarta-feira 1750 milhões de euros em títulos de dívida a seis meses e 12 meses, a taxas de juro mais negativas.

O IGCP-Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública pretendia colocar Bilhetes do Tesouro das linhas com maturidade em julho de 2019 e janeiro de 2020, num montante indicativo global entre 1500 milhões de euros e 1750 milhões de euros.

No prazo mais curto, o IGCP colocou 500 milhões de euros e no mais longo 1250 milhões de euros. A seis meses, a taxa fixou-se em -0,399% face a -0,369% no leilão anterior. Na linha a 12 meses, a taxa média saiu a -0,360%, o que compara com -0,327% antes, segundo dados da Reuters.

A procura foi inferior à registada nos leilões anteriores. Na maturidade mais curta, a procura superou a oferta em 2,0 vezes face a 2,6 vezes e a 12 meses, a oferta situou-se em 1,82 vezes contra 2,6 vezes antes.