Portugal emite 4 mil milhões em dívida a 10 anos

A agência que gere a dívida pública (IGCP) colocou quatro mil milhões de euros em obrigações do tesouro a 10 anos. A procura superou a oferta em seis vezes (23 mil milhões de euros) e a taxa de juro ficou em 0,45%. Foi a primeira emissão de dívida pública do Tesouro português deste ano, numa operação sindicada de longo prazo.

“Face ao último leilão comparável de novembro, a taxa subiu de 0,333% para os 0,45%”, explica Filipe Silva, do Banco Carregosa. Para o analista, “Portugal continua a beneficiar do bom momento e desempenho da sua economia e a procura que teve nesta emissão acaba por ser um reflexo do mesmo”.

A agência liderada por Cristina Casalinho divulgou esta semana o seu plano de financiamento para 2020, esperando obter 16,7 mil milhões de euros “via emissão bruta de OT [Obrigações do Tesouro], combinando sindicatos e leilões, assegurando emissões mensais”.