Portugal emite mil milhões de euros de dívida a cinco e dez anos

Portugal regressa esta quarta-feira ao mercado em dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) a cinco e a dez anos, com um montante indicativo global entre 750 e 1.000 milhões de euros, anunciou o IGCP.

“O IGCP, E.P.E. [Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública] vai realizar no próximo dia 12 de setembro pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 25 de outubro de 2023 e 17 de outubro de 2028, com um montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros”, informou, na quinta-feira passada, a agência que gere a dívida pública portuguesa.

O último leilão de OT ocorreu em 11 de julho, com maturidades a 10 e a 16 anos, tendo Portugal colocado um total de 950 milhões de euros (650 milhões de euros em OT com maturidade em outubro de 2028 e 300 milhões de euros em OT com maturidade em abril de 2034) a taxas de juro de 1,727% e 2,257%, respetivamente.