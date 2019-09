Portugal vai emitir até 1.500 milhões em dívida de curto prazo

Portugal vai realizar na próxima quarta-feira, dia 18 de setembro, dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT), a seis e 12 meses, num montante até 1.500 milhões de euros.

“O IGCP (Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública) vai realizar no próximo dia 18 de setembro pelas 10H30 horas dois leilões das linhas de BT com maturidades em 20 de março de 2020 e 18 de setembro de 2020, com um montante indicativo global entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros”, anunciou o IGCP em comunicado.

Na passada quarta-feira, o Tesouro português conseguiu novos mínimos históricos no duplo leilão de dívida pública a 10 e 15 anos. O IGCP arrecadou um total de 1.000 milhões de euros junto dos investidores, o montante indicativo mínimo previsto nesta operação, em que a procura mais do que duplicou a oferta.

O Banco Central Europeu anunciou ontem mais um pacote de estímulos económicos com cinco ferramentas. A primeira das quais tem a ver com as taxas: o corte para os depósitos dos bancos é de 10 pontos base, de -0,4% para -0,50%. A taxa diretora mantém-se nos 0,0%. Mario Draghi não desiludiu os mercados e anunciou ainda que reinicia programa de compras de ativos em novembro.

Atualizada às 16H33