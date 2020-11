Presidente da Bolsa de Tóquio demite-se

Pedestres na cidade de Tóquio, Japão. © EPA/FRANCK ROBICHON

A demissão do Miyahara foi anunciada num comunicado da Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA), que informa sobre as decisões tomadas pela Bolsa de Valores de Tóquio (TSE) e pela sua empresa-mãe, o Grupo de Valores Mobiliários do Japão (JPX).

Para além de se demitir do cargo de topo da Bolsa de Valores de Tóquio, Miyahara deixa o conselho de administração da JPX, enquanto o diretor executivo principal da empresa-mãe, Akira Kiyota, vê o seu salário reduzido para metade durante quatro meses.

Além disso, o regulador financeiro ordenou à Bolsa de Valores de Tóquio e à sua empresa-mãe que melhorem os seus sistemas a fim de evitar os problemas verificados a 01 de outubro, o pior da história da Bolsa de Valores de Tóquio.

Nesse dia, a negociação foi interrompida durante toda a sessão, a primeira vez desde que tal aconteceu desde que o sistema foi informatizado em 1999, devido ao que então foi descrito como um "problema de informação de mercado".

Na declaração de hoje, o regulador financeiro recorda que este incidente "minou seriamente a confiança dos investidores e outros interessados no intercâmbio dos instrumentos financeiros do Japão".

O problema técnico gerou perdas para a Bolsa de Tóquio de cerca de 300 mil milhões de ienes (2,8 mil milhões de dólares), de acordo com as estimativas dos meios de comunicação locais, de transacções que não puderam ser feitas durante o dia.

A explicação dada pela Bolsa de Tóquio atribuiu o problema a falhas nas funções de 'backup' da informação gerada pelos sistemas, aparentemente devido a erros de configuração, pelo que foi decidido suspender as transações.