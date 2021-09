Presidente da CMVM: Novas regras contribuem para reduzir custos regulatórios

Presidente da CMVM, Gabriela Figueiredo Dias (PAULO SPRANGER/Global Imagens) © PAULO SPRANGER/Global Imagens

A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Gabriela Figueiredo Dias, afirmou esta terça-feira que a proposta de revisão do Código dos Valores Mobiliários (CVM) contribui para uma diminuição dos custos regulatórios.

A responsável do regulador foi esta tarde ouvida na Comissão de Orçamento e Finanças sobre a proposta de revisão do CVM, que foi aprovada na generalidade no dia 9 de julho.

Segundo a presidente da CMVM, a revisão do CVM contribui "largamente" para a redução de custos regulatórios e mencionou a "simplificação" e "clarificações" que traz.

Em termos de financiamento do supervisor, a proposta de revisão do CVM prevê que "em situações excecionais, que exijam recursos específicos ou especialmente acrescidos, nomeadamente considerando a significativa complexidade, morosidade ou o carácter imprevisível e urgente da supervisão em causa, a CMVM pode exigir o reembolso dos montantes correspondentes ao acréscimo de custos específicos de supervisão diretamente imputáveis às entidades supervisionadas que os originam".

Estes custos podem incluir os montantes "relativos ao desenvolvimento de aplicações informáticas específicas cuja necessidade tenha sido por estas determinada, em função do carácter exclusivo das mesmas, e que apenas possa ser empregue na respetiva supervisão com exclusão de qualquer outra utilidade".

Também prevê que "em situações de acionamento do Sistema de Indemnização aos Investidores, a CMVM pode exigir a este sistema o reembolso dos montantes correspondentes aos custos relativos aos serviços técnicos e administrativos que lhe preste em virtude desse acionamento".

Gabriela Figueiredo Dias considerou que, apesar de não ser "completa", a proposta de revisão do CVM corresponde "genericamente" àquilo que foi a proposta da CMVM.

Segundo o Governo, com a medida legislativa, o CVM é alvo da "maior revisão em 20 anos". Para o Executivo, a proposta que vem mudar as regras do mercado de capitais tem com o objetivo de remover burocracia, simplificar e ajudar entrada de novas empresas no país.

A proposta de revisão prevê ainda, entre as mudanças, alterações nas participações qualificadas, eliminando o limiar de 2%, que passa a 5%. Clarifica ainda pontos relacionadas com as OPA (Ofertas Públicas de Aquisição) com a supressão do regime de intermediação obrigatória para permitir uma redução de custos.