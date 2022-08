Principais bolsas europeias recuam na abertura da primeira sessão da semana

Bolsas europeias a perder © EPA

As principais bolsas europeias encontravam-se esta segunda-feira no 'vermelho', arrastadas pelas grandes perdas registadas na sexta-feira por Wall Street e nas praças asiáticas, depois de a Reserva Federal norte-americana (Fed) ter assegurado que irá aumentar as taxas de juro.

Cerca das 8.25 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 perdia 0,90% para 422,24 pontos.

À exceção de Londres, que recuava 0,70%, todas as principais praças europeias recuavam acima do 1,00%.

Paris desvalorizava 1,12%, Frankfurt 1,12%, Milão 1,04% e Madrid 1,02%.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, cerca das 8.30 horas com o principal índice, o PSI, a descer 0,95% para 6.144,78 pontos.

Na sexta-feira, Wall Street registou grandes baixas no fecho, com o índice seletivo Dow Jones Industrial Average a recuar 3,03% para 32.283,40 pontos -- na sua pior sessão desde maio --, e o seletivo S&P 500 a perder 3,37%, para 4.057,66 pontos.

O Nasdaq Composite Market, onde estão listadas as principais empresas de tecnologia, contraiu 3,94%, para 12.141,71 pontos.

Os resultados da sessão foram influenciados pelas declarações do presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell, que antecipou um provável aumento das taxas de juro, com o objetivo de as manter num nível mais elevado até que a inflação esteja sob controlo.

Powell pretende conduzir uma política monetária "suficientemente restritiva para reduzir a inflação para 2%", ou seja, decisão que deliberadamente desacelera a economia.

O responsável do Fed indicou ainda que esta política monetária restritiva, que corresponde a um nível de taxa de juros elevado, deverá durar "algum tempo".

A nível cambial, o euro voltou a abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,99385 dólares, contra 0,99690 na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu com tendência ascendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se nos 101,46 dólares, contra 100,50 dólares no final da semana passada.